»Tretji odmerek cepiva nudi zelo obetavno zaščito«

Virolog Giorgio Palù je predsednik upravnega sveta italijanske agencije za zdravila Aifa, poleg tega pa član znanstvene in strokovne skupine za covid-19 (Cts), ki italijanski vladi svetuje pri odločitvah v boju s pandemijo. Jutri (v petek, 3. septembra) ob 18. uri bo s profesorjem na londonski univerzi King’s College Maurom Giacco in z novinarko Carlotto Mannu spregovoril o cepljenju proti covidu-19 na festivalu Link v Trstu. Pred tem smo Paluja zmotili za pogovor za Primorski dnevnik.

V Italiji je polno cepljenih približno 70 % prebivalcev nad 12. letom starosti. Je ta rezultat pod, nad ali v skladu z vašimi pričakovanji?

Rekel bi, da je general Figliuolo povsem izpolnil pričakovanja. Če bomo nadaljevali s tem ritmom, bomo dosegli zastavljeni cilj, ki predvideva precepljenost 80 % prebivalcev nad 12. letom do konca septembra. Italijo lahko tako primerjamo z drugimi naprednimi državami, kakršni sta Nemčija in Francija, odstotek je še večji kot v ZDA. Začeli smo kampanjo po Britancih, a smo se jim zelo približali, tako da gre za odličen rezultat.

V zadnjih tednih je kampanja množičnega cepljenja v Italiji nekoliko upočasnila svoj ritem. Menite, da je vse bolj razširjena uporaba covidnega potrdila edini način, s katerim lahko oblasti prepričajo tiste, ki so še negotovi, naj se cepijo?

Dejstva potrjujejo, da so se osebe, stare od 20 do 29 let, množično cepile. Mladi so tisti, ki najbolj občutijo potrebo, da so svobodni.

Kaj pa starejši od 50 let? Ta starostna skupina je najbolj zadržana do cepljenja.

Pri tej starostni skupini je mogoče opaziti večjo skupino približno štirih milijonov ljudi, ki so glede cepljenja pravi trd oreh. Te bo treba čim prej prepričati, saj so izpostavljeni večjemu tveganju kot mlajši.

V Izraelu so že začeli uporabljati poživitveni odmerek cepiva. Ali bodo kmalu tretji odmerek inokulirali tudi v Italiji?

Italijanska znanstvena in strokovna skupina za covid-19 (Cts) je že odobrila uporabo tretjega odmerka za najranljivejše skupine ljudi, kot so bolniki z oslabljenim imunskim sistemom, onkološki bolniki in bolniki s presajenimi organi. Izraelske študije potrjujejo, da tretji odmerek omogoča tudi osemkrat večjo količino protiteles. Glede na ta podatek in glede na dejstvo, da se imunski sistem začne starati oziroma začne postajati manj učinkovit že po 15. oz. 16. letu starosti, bo treba presoditi, ali tretji odmerek nameniti predvsem starejšim ljudem. Začeli bi lahko pri starejših od 80 let, čeprav bi ga npr. Francozi že radi namenili starejšim od 65 let, Izraelci pa starejšim od 40 let. Je pa zelo obetavno dejstvo, da tretji odmerek poveča titer protiteles do tolikšne mere, da ne potrebujemo novega cepiva, ki bi ga morali prilagoditi na nove seve, saj nas zdajšnje cepivo zaščiti pred vsemi različicami, ki trenutno krožijo.