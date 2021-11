Tretji odmerek tudi s cepivom družbe Moderna

Od ponedeljka bodo v FJK za tretji poživitveni odmerek poleg cepiva Pfizer uporabljali tudi cepivo družbe Moderna, je danes sporočil podpredsednik FJK in pristojni za zdravstvo Riccardo Riccardi. V prihodnjem tednu bodo začeli z drugim odmerkom cepiti tudi tiste, ki so prejeli cepivo Johnson & Johnson.

Kdor je že prejel cepivo Moderne, bo torej od ponedeljka lahko dopolnil cepljenje s tretjim odmerkom istega cepiva, drugi dopolnitveni odmerek pa bodo prejeli cepljeni s cepivom Johnson & Johnson od 18. do 59. leta starosti.

Naročanje bo možno od ponedeljka, 8. novembra, ob 9. uri, na namenskem portalu, v lekarnah oz. na enotnih točkah za naročanje (CUP) ali s klicem na na tel. št. 0434 223522, klicni center deluje od ponedeljka do petka med 7. in 19. uro, ob sobotah pa od 8. do 14. ure.