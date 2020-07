Trgovino je okradla za 1,2 milijona evrov

Zaposlena v eni od videmskih trgovin spodnjega perila je med letoma 2013 in 2017 del zaslužka iz blagajne, za katerega je bila zadolžena, da ga položi na banko, zadržala zase. Zato je delovno sodišče 42-letno žensko iz Lignana obsodilo, da mora videmskemu podjetju, v katerem je bila zaposlena, plačati 1.272.443 evrov (od tega gre odbiti 12.941 evrov, priznanih kot nadomestilo za mesečno plačo, odpravnino in denarni dodatek, ki ji po odpovedi, niso bili odplačani), piše Messaggero Veneto.

V sodnem postopku so se pogodili za eno leto in dva meseca pogojne zaporne kazni ter 600 evrov globe. Njena odvetnica Lea Acampora je ocenila, da so izračuni neverjetni in se bo mogoče pritožila na višje sodišče, poroča ANSA.