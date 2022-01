Tri četrtine hospitaliziranih otrok in najstnikov necepljenih

Nekaj več kot tri četrtine (76 odstotkov) otrok in najstnikov, starih od 5 do 18 let, ki so zaradi covida-19 hospitalizirani, je necepljenih, ugotavlja Združenje italijanskih pediatričnih bolnišnic (Aopi). V pretres so vzeli dogajanje v 15 najpomembnejših pediatričnih bolnišnicah v Italiji 10. januarja letos. Iz študije tudi izhaja, da ima 69 odstotkov otrok pod 4. letom, ki potrebuje intenzivno zdravljenje, necepljene starše.

Skupno je bilo pretekli ponedeljek hospitaliziranih 212 otrok, od katerih 192 na rednih covidnih oddelkih, 20 pa na oddelkih za intenzivno zdravljenje. Gre za številke, ki so občutno večje, kot v prvih treh valih epidemije, ugotavlja Aopi, kar dokazuje, da so v tokratnem valu otroci bolj prizadeti. V večini primerov pa gre za blažje simptome, so še sporočili.

Od 212 hospitaliziranih otrok je 134 najmlajših do 4. leta, 78 pa iz starostne skupine od 5. do 18. leta. Od 13 najmlajših, ki potrebujejo intenzivno zdravljenje, jih ima 9 necepljene starše.

»Podatki potrjujejo, da so pozivi o cepljenju povsem na mestu: vse otroke je treba čim prej cepiti,« je izjavil predsednik Združenja italijanskih pediatričnih bolnišnic Alberto Zanobini. »Za najmlajše, ki se ne morejo cepiti, pa je pomembno, da so cepljeni starši in jih tako zavarujejo,« je zaključil.