Število okužb s koronavirusom covid-19 v FJK se je povečalo na 17. Včeraj in danes so namreč zdravstvene oblasti odkrile 4 nove vzorce z okužbo, in sicer tri primere na Tržaškem in enega na Goriškem. Od teh so na Tržaškem dve osebi zadržali v bolnišnici. Ostale dve so v karanteni na domu. Deželni uradi na Trgu Oberdan so danes zaprti, ker poteka razkuževanje prostorov.