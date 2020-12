Trideset let od plebiscita

Danes mineva 30 let od slovenskega plebiscita. 23. decembra 1990 je za samostojno in neodvisno državo Slovenijo glasovalo 95 odstotkov volilnih udeležencev oziroma 88,2 odstotka vseh upravičencev. Rezultat glasovanja so slovesno razglasili 26. decembra, ki je v Sloveniji zdaj dan samostojnosti in enotnosti.

V današnjem Primorskem dnevniku dogajanje izpred 30 let obujamo z več članki in pričevanji. Peter Verč je intervjuval Jožeta Šušmelja, ki je v času osamosvajanja bil generalni konzul Jugoslavije v Trstu, ob intervjuju pa objavljamo še zapis današnjega generalnega konzula RS v Trstu Vojka Volka in pregled dogodkov, ki so pripeljali do osamosvojitve Slovenije.