Tridnevni rumeni vremenski alarm

Civilna zaščita iz FJK in ARSO sta razglasili rumeni alarm zaradi vremenskega poslabšanja ob koncu tedna. Alarm civilne zaščite iz FJK bo začel veljati jutri (petek) ob 18. uri in bo trajal do 24. ure v nedeljo, Arsov rumeni alarm pa v soboto in bo trajal vse do ponedeljka.

Opozarjata pa pred burnim dogajanjem ob koncu tedna, ko bo naše kraje dosegla izrazita vremenska fronta.

Z jutrišnjim dnem (petkom) se bodo popoldne in zvečer začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki bodo lahko močne, opozarja civilna zaščita iz FJK. V soboto in nedeljo se bodo zlasti v popoldanskih in večernih urah pojavljale plohe in nevihte, tudi močne, s krajevnimi obilnimi padavinami. V nedeljo bodo plohe in nevihte pogoste, med njimi bodo tudi močne, pojavljale pa se bodo mestoma tudi zelo obilne količine padavin.

Arso opozarja pred večjimi količinami padavin in lokalnimi močnejšimi nalivi ter pred okrepljenimi vetrovi.