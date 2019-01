Trije mrtvi v streljanju v Los Angelesu

Trije moški so umrli in štirje so bili ranjeni v streljanju v dvorani za bowling v mestu Torrance blizu Los Angelesa. Do streljanja je prišlo okrog polnoči po lokalnem času. Preiskava dogodka poteka. Policija poziva prebivalce, naj se izognejo območju.

Po navedbah očividcev, naj bi na prizorišču izbruhnil prepir, nato so odjeknili streli. Torrance je mesto na pacifiški obali približno 32 kilometrov jugovzhodno od Los Angelesa.

Po podatkih ameriških oblasti je v ZDA zaradi strelnega orožja v letu 2017 umrlo 40.000 ljudi.