Trije župani pisali premierju Conteju

Trojica županov obmejnih občin je na italijanskega premierja Giuseppeja Conteja naslovila pismo, v katerem ga opozarja na težko obvladljiv položaj na področju sprejemanja mladoletnih tujcev brez spremstva. Župani Trsta, Gorice in Trbiža Roberto Dipiazza, Rodolfo Ziberna in Renzo Zanette so dopis v vednost poslali tudi zunanjemu ministri Luigiju Di Maiu in notranji ministrici Luciani Lamorgese.

Župani izražajo veliko zaskrbljenost nad povečanim številom prihodov migrantov po balkanski poti. »V tem obdobju beležimo v Gorici, Trstu in na Trbižu na desetine dnevnih prihodov prosilcev za azil, ki so se na pot domnevno odpravili iz turških begunskih središč. Med temi narašča tudi število mladoletnih tujih državljanov brez spremstva, za spremljanje katerih so imele občine vedno ključno vlogo, s pomočjo 6 milijonov evrov deželne uprave ob nezadostnih državnih sredstvih«, pri čemer je dejanska starost azilantov pogosto sumljiva, dodajajo.

Zaradi covida-19 postaja vse skupaj že neobvladljivo, opozarjajo župani. V skladu s predpisi je treba vsakogar, ki pride iz tujine, preventivno osamiti, a tržaška in goriška občina nimata več primernih prostorov, saj že gostita nekaj sto mladoletnikov. Zaradi tega naj vlada zagotovi nove prostore za karanteno, poleg tega pa naj po diplomatski poti zajezi prihode in poostri nadzor na meji.