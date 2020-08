Triletna Mila se je srečno vrnila domov

Triletna Mila Rončević, ki so jo aprila lani prepeljali na zdravljenje v ZDA, se počuti dobro in se je s staršema vrnila domov na Reko, poroča časopis La voce del popolo. Oče Vladimir Rončević je povedal, da je bilo zdravljenje v ZDA uspešno.

Za deklico z Reke, ki je zbolela za hudo obliko levkemije, so na Hrvaškem konec lanskega aprila v samih treh dneh uspeli zbrati potrebno vsoto 2,8 milijona evrov in jo tudi občutno presegli. Milo so prepeljali v Philadelphio, kjer jo je zdravil zdravnik slovenskih korenin Richard Aplenc, strokovnjak za obliko levkemije, za katero je zbolela.