Trst in Gorica med pokrajinami z največjim upadom smrtnih nesreč

Kljub zapori zaradi pandemije novega koronavirusa je v lanskem letu na italijanskih cestah v prometnih nesrečah umrlo 2395 oseb in čeprav je epidemija korenito zmanjšala število nesreč, so v 17 pokrajinah od skupnih 107 zabeležili porast števila smrtnih žrtev. Po drugi strani pa sta med pokrajinami z največjim upadom smrtnih žrtev tudi Gorica in Trst, med deželami pa Furlanija - Julijska krajina.

To izhaja iz študije Italijanskega avtomobilskega kluba Aci in statističnega zavoda Istat, po kateri je bilo v letu 2020 v Italiji 118.298 nesreč, kjer so ljudje utrpeli poškodbe, pri čemer je bilo smrtnih žrtev kot že rečeno 2395, ranjenih pa 159.248. To pomeni, piše v študiji, 324 nesreč, 6,5 mrtvih in 436 ranjenih dnevno.