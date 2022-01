Trst in Kontovel na prvi strani Dela

Hiša na Kontovelu s čudovitim razgledom na morje in vrtom, le dobrih 15 minut oddaljena od osrednjega tržaškega trga – lani spomladi prodana za 75.000 evrov. Po podatkih Eurostata je bila rast cen na trgu nepremičnin v Italiji dobre štiri odstotke in je bila ena najnižjih v EU. Zakaj so nepremičnine v Trstu toliko cenejše kot v Ljubljani in Kopru, se v današnjem Delu sprašuje novinarka Nataša Čepar. Slovenski dnevnik namenja temu vprašanju celo glavni naslov na prvi strani »Stanovanje v Trstu za pol cene ljubljanskega«.

Primorski dnevnik se s cenami stanovanj in hiš na Tržaškem ter z naraščajočim zanimanjem, ki za to vlada v Sloveniji, ukvarja že dalj časa, sedaj o tem na dolgo in široko poročajo tudi mediji v Sloveniji. »Slovenci so sicer sramežljivi pri kupovanju nepremičnin v Trstu, a nekateri ugotavljajo, da se izplača naložba v tržaško stanovanje tudi za oddajanje v najem,« beremo v Delu.

Problem sicer ni Trst, problem je, da je slovenski nepremičninski trg v zadnjih letih popolnoma podivjal. To ne velja več samo za Ljubljano, kjer so cene stanovanj in hiš že primerljive s svetovnimi velemesti, temveč tudi za slovensko Istro. Cene v Kopru so se npr. ponekod celo povzpele na skoraj 4 tisoč evrov na kvadratni meter. Nepremičninska agentka Maja Vrtovec je vsekakor prepričana, da se v Trstu začenja obdobje višanja cen.