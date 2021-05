Trst in pokopane sanje Slovencev

»Vse smo poskušali storiti, da bi dobili Koroško, Primorsko s Trstom. A nismo vedeli, da je bilo že z moskovskim sporazumom med Churchillom, Rooseveltom in Stalinom vse odločeno, naše sanje pa pokopane. Za Sovjete sta bila dela okupacijske cone v Berlinu in na Dunaju bolj pomembna kot tržaško pristanišče,« pravi Božidar Gorjan, partizan in prvi povojni jugoslovanski konzul v Trstu. V intervjuju v današnjem Delu je prepričan, da je Jugoslavija imela dobro argumentacijo za Trst, a nič ni pomagalo, saj je bilo že vse prej dogovorjeno, čeprav je tedanji notranji minister Boris Kraigher leta 1947 še upal, da so še možnosti, da Trst ne bo priključen Italiji.