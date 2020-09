Trst in Rim sta ponovno letalsko povezana. Iz Ronk je danes odletelo prvo letalo v Rim po prekinitvi zaradi pandemije, medtem ko je prvo letalo iz Rima priletelo že pozno sinoči. Septembra bo zagotovljen en let na dan, od oktobra pa 4 leti dnevno, dva iz Trsta in dva iz Rima.

Iz Trsta v Rim je trenutno mogoče leteti ob 6.55, iz Rima v Trst pa ob 21.50. Od 1. do 24. oktobra bo Alitalia ponujala dva leta na dan v vsako smer: iz Trsta v Rim ob 6.55 in 15.25, iz Rima v Trst pa ob 13.30 in 21.50.

Alitalia med drugim sporoča, da letala vsakodnevno razkužujejo in zagotavlja, da je na letalih zrak povsem čist. Brezhibnost zraka med drugim omogočajo filtri Hepa in navpični obtok, ki zagotavljajo 99,7% prečiščen zrak, kar je primerljivo sterilni sobi. Potniki, ki morajo ob vkrcanju izpolniti obrazec, v katerem izjavljajo, da niso imeli stikov z okuženimi, morajo uporabljati zaščitne maske, ki jih morajo zamenjati vsake štiri ure letenja.