Trump proti Bidnu ali najbolj nizkotna razprava v politiki ZDA

Kolumnist dnevnika Corriere della Sera Massimo Gaggi, eden največjih italijanskih opazovalcev in poznavalcev ameriškega dogajanja, bo danes ob 18. uri gost festivala novinarstva Link na Velikem trgu v Trstu. Večer so naslovili Crack America, kar je tudi naslov zadnje Gaggijeve knjige. Poleg njega bosta spregovorila Tiziana Ferrario in Gampiero Massolo. Gaggija smo včeraj zmotili, medtem ko je bil na poti proti Trstu, »izkoristili« pa smo ga predvsem za analizo ameriškega predvolilnega obdobja.

Najprej bi vas vprašal za mnenje o televizijskem soočenju med Donaldom Trumpom in Joejem Bidnom.

Soočanje je bilo kar tesnobno in pravo zrcalo protislovja med kandidatoma. Zaznamovalo ga je nespodobno izražanje, kandidata nista izčrpno analizirala nobene od šestih tem. Uporabljala sta le nasprotna si gesla. Trump je na splošno vajen le na Twitter, tako da uporablja le slogane, Biden pa bi moral bolj razčleniti svoja razmišljanja. Njegovo delo sicer ni bilo lahko, ker ga je Trump neprestano prekinjal, sam pa ima nekaj negotovosti pri izražanju. Z vsebinskega vidika je bilo soočenje katastrofalno. So pa zaskrbljujoče besede, ki jih je Trump izrekel glede skrajne organizacije Ponosni fantje (Proud Boys), ki so njegov poziv Stand back and stand by (Umaknite se in bodite v pripravljenosti) dodali svojemu logotipu že pred koncem soočenja, kar namiguje tudi na možnost, da besede niso bile naključne, a načrtovane. Zaskrbljujoče je tudi dejstvo, da Trump ni pripravljen priznati volilnega izida. Dejal je že, da Biden lahko zmaga le s ponarejenim rezultatom volitev.

Če primerjamo tokratno soočanje s preteklimi, je to najbrž na najnižji ravni.

Tako je, čeprav tudi druga soočanja niso bila zadovoljiva, predvsem pri strankarskih volitvah za izbiro predsedniškega kandidata. Tudi štiri leta od tega med Trumpom in Hillary Clinton je bilo več iskric, a tako nizkotne razprave še ni bilo. Če je bil sicer takrat Trump le protikandidat oziroma izzivalec in »navaden politični« človek, ima pa danes vlogo predsednika ZDA.