Trumpa prepeljali v bolnišnico

Ameriškega predsednika Trumpa, ki so mu potrdili okužbo z novim koronavirusom, so sinoči prepeljali v vojaško bolnišnico v Marylandu. Po nepotrjenih vesteh so se za hospitalizacijo odločili zaradi vročine in drugih bolezenskih znakov.

Trump je sicer, preden so ga odpeljali v bolnišnico, posnel video v katerem trdi, da se skupaj s prvo damo Melanio Trump zelo dobro počuti. Nenavadno bled Trump se je zahvalil vsem za izjemno podporo. Video je bil objavljen na Twitterju potem, ko so Trumpa že odpeljali v bolnišnico.

Trumpov zdravnik Sean Conlery je sporočil, da predsednika zdravijo z mešanico protiteles. Povedal je tudi, da se Melania, ki je bila prav tako okužena z novim koronavirusom, kar dobro počuti razen malce kašlja in glavobola.

Želje za hitro okrevanje je Trump prejel od številnih političnih in drugih osebnosti, med drugim tudi od nekdanjega predsednika ZDA Baracka Obame.