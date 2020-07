Trumpov veto na prosecco

Ameriški predsednik Donald Trump je vključil penino prosecco na črni seznam. S tem je sprožil postopek za ocarinjenje najbolj prodajanega vina na svetu. Ameriško ministrstvo za trgovino bo moralo najkasneje do 26. julija izreči svoje mnenje; če bo ugodilo predsednikovi odločitvi – o čemer skoraj ne more biti dvoma – bodo morali uvozniki penine plačati carino. V najhujšem primeru carine na 100-odstotno vrednost bo povprečna cena steklenice prosecca poskočila od sedanjih 10 na 15 dolarjev, s čemer bodo postala druga podobna vina vse bolj konkurenčna.

Novica je včeraj skisala prvo obletnico vpisa območja gričev občin Conegliano in Valdobbiadene, kjer pridelujejo penine prosecco, na seznam svetovne kulturne dediščine Unesca. Združene države Amerike so namreč – po Veliki Britaniji – najpomembnejše tržišče za penino, ki nosi ime po vasi na Krasu. Lani so tam prodali 70 milijonov steklenic prosecca Konzorcija Prosecco DOC za skupno vrednost več kot 370 milijonov evrov. K tem je treba prišteti še 5,5 milijona steklenic Konzorcijev zaščitene in zajamčene penine Prosecco DOCG iz Conegliana, Valdobbiadeneja in Asola vrednih nekaj več kot 30 milijonov evrov. Skupno gre za petino celotnega izvoza penine v tujino. »Uvedba carine na prosecco bi povzročila nepopravljivo škodo,« je ob črni novici ocenila krajevna stanovska organizacija Coldiretti.