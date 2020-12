»Trumpova izvolitev anomalija v zgodovini ameriške demokracije«

Kaj pomeni izvolitev Joeja Bidna za predsednika ZDA? Na to vprašanje v letošnji (spletni) izvedbi prireditve R-evolution, ki jo je mogoče spremljati na digitalnih kanalih pordenonskega gledališča Verdi, v strnjeni obliki odgovarja osem poznavalcev geopolitike.

Prvi na vrsti je bil prejšnji teden novinar in pisatelj Alan Friedman, dolgoletni dopisnik Financial Timesa in New York Timesa v Italiji, v začetku kariere pa tudi svetovalec nekdanjega demokratskega predsednika ZDA Jimmyja Carterja.

V nasprotju z večino opazovalcev Friedman meni, da je bila Bidnova zmaga s skoraj šestimi milijoni naskoka glasov zelo prepričljiva. Po njegovem mnenju predstavlja Donald Trump anomalijo v 250-letni zgodovini ameriške demokracije, volitve pa so pokazala, da večina Američanov vendarle verjame v pravno državo in demokratično vodenje države. Trump pušča za sabo veliko ruševin. Žalostno je, da 25 do 30 odstotkov Američanov zdaj mirno razglaša rasizem za sprejemljivega, legitimacijo jim je dal Trump, za saniranje pretrgane družbenega tkiva pa bosta potrebni dve generaciji, pravi Friedman. Posebno hudo je zanj množično Trumpovo imenovanje konservativnih sodnikov na ustavnem sodišču. Ker je njihov mandat doživljenjski, bo Trumpovo dediščino občutiti še najmanj 20 let, pravi ameriški novinar.

Friedman ne dvomi, da bo Biden obnovil zavezništvo z Evropsko Unijo, nastanek katere je Trump v intervjuju leta 2016 označil za »protiameriško zaroto«. Z Bidnom bodo ZDA vnovič pristopile k pariškemu podnebnemu sporazumu in v Svetovno zdravstveno organizacijo, pa tudi k jedrskemu sporazumu z Iranom. Friedman Trumpu očita tudi, da je s svojo izolacionistično politiko omogočil prevlado Rusije in Turčije v Siriji in Libiji, kar bo izjemno težko odpraviti.

V odnosu z Italijo se ne bo spremenilo dosti. ZDA imajo privilegiran odnos z Italijo ne glede na barvo administracije, priznava Friedman. Seveda pa ni pričakovati, da bo Biden Italiji grozil s carinami na njihove izdelke kot je to storil Trump, je dodal.

