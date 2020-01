Tržačan brez kandidature

Tržačan Gianni Cuperlo ne bo kandidat leve sredine na nadomestnih poslanskih volitvah 1. marca v Rimu. Za poslansko mesto, ki ga je izpraznil evropski komisar Paolo Gentiloni, se bo potegoval aktualni finančni minister Roberto Gualtieri. Predstavnik Demokratske stranke uživa široko podporo levosredinskih strank in gibanj, ki je ni užival Cuperlo. Slednji je izjavil, da ga je takšen »ping pong« o kandidaturi še kar naveličal. Cuperlo je leta 2006 svoje visoko mesto na kandidatni listi DS v FJK prepustil Milošu Budinu, ki je bil izvoljen v poslansko zbornico, v kateri je nato po imenovanju za državnega sekretarja v Prodijevi vladi prepustil mesto Cuperlu.

Nekateri v levi sredini, posebno Matteo Renzi, so namesto Cuperla za kandidatko v Rimu predlagali znano novinarko Repubblice Federico Angeli, ki zaradi zaradi reportaž in člankov o mafiji živi s policijsko zaščito. A tudi o njej niso dosegli sporazuma, tako da so se na koncu odločili za Gualtierija.