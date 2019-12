Tržačan spet v igri

V začetku prihodnjega leta bodo v središču Rima na nadomestnih volitvah izvolili parlamentarko ali parlamentarca, ki bo v poslanski zbornici nadomestil novoimenovanega evropskega komisarja Paola Gentilonija. Demokratska stranka želi kandidirati Tržačana Giannija Cuperla, znanega politika, ki je na volitvah 2006 prepustil visoko mesto na kandidatni listi DS Milošu Budinu in slednjemu s to potezo omogočil izvolitev. Budin je potem postal vladni sekretar, Cuperlo pa je prevzel njegovo mesto v parlamentu. Cuperlo je bil svoj čas eden najtesnejših sodelavcev Massima D’Aleme, s katerim sta se potem politično razšla.

Morebitni Cuperlovi kandidaturi nasprotuje stranka Italia Viva Mattea Renzija, ki pravi, da bi morala leva sredina kandidirati »vidno osebnost iz civilne družbe ter ne politika«. S tem v zvezi se omenja igralki Sabrino Ferilli in Claudio Gerini ter pevko Paolo Turci, ki je vsekakor že zanikala možnost kandidature. Če bo do nadomestnih volitev v Rimu res prišlo (obstaja možnost predčasnih volitev), bo to pomemben politični preizkus tudi v vidiku tamkajšnjih občinskih volitev, na katerih sedanja županja Virginia Raggi ne bo kandidirala.