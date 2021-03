Tržačana ovadili zaradi davčne utaje, ogoljufal naj bi FURS

Koprska kriminalistična policija je konec februarja na Okrožno državno tožilstvo v Kopru podala kazensko ovadbo zoper 63-letnega moškega iz okolice Trsta s slovenskim in italijanskim državljanstvom, ki je bil v času storitve kaznivih dejanj direktor gospodarske družbe iz Sežane. Ovadili so ga zaradi utemeljenega suma storitve dveh kaznivih dejanj – davčne zatajitve, za kar je predvidena zaporna kazen od enega do osem let, in devetih kaznivih dejanj ponareditve ali uničenja poslovnih listin, za kar mu grozi zaporna kazen do dveh let.

Kriminalisti Oddelka za gospodarsko kriminaliteto koprske policijske uprave so pričeli preiskovanje kaznivih dejanj na podlagi ovadbe finančne uprave RS (FURS), kriminalistično preiskavo pa je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo iz Kopra. Pri preiskavi kaznivih dejanj so kriminalisti ugotovili, da je 63-letnik s stalnim prebivališčem v Italiji, v letu 2015 prevzel vodenje slovenske gospodarske družbe iz Sežane in kot direktor – od marca 2017 do maja 2018 – odrejal računovodji, da je v poslovne knjige družbe knjižil 28 izdanih računov družbam iz Italije, Slovaške in Madžarske, 19 pripadajočih prevoznih listin - CMR in 9 prejetih računov od slovenskih dobaviteljev, ki so vsebovali lažne podatke oz. so prikazovali lažne posle. Zaradi izdelave in uporabe ponarejenih prejetih in izdanih računov ter CMR-jev so ga kazensko ovadili za 9 kaznivih dejanj ponareditve ali uničenja poslovnih listin, saj je z namenom utaje davka na dodano vrednost (DDV) sežanske družbe, te lažne poslovne listine, v letih 2017 in 2018, uporabljal pri poslovanju s FURS-om.