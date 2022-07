Tržaška DS za slovensko prisotnost v parlamentu

Debora Serracchiani, Tatjana Rojc, Francesco Russo in Caterina Conti: to so imena, ki jih tržaška Demokratska stranka predlaga glede kandidatur za poslansko zbornico in senat na bližnjih predčasnih parlamentarnih volitvah v Italiji, ki bodo 25. septembra. To izhaja iz današnjega (30. julija) dopoldanskega zasedanja tržaškega pokrajinskega vodstva in skupščine DS.

Na zasedanju so tudi soglasno sprejeli dokument, ki ga je v dogovoru s koordinacijo Slovencev v stranki predstavil Štefan Čok in je v treh točkah orisal potrebo po zagotovitvi slovenske prisotnosti na kandidatnih listah in v parlamentu. Tako dokument obvezuje pokrajinsko vodstvo in sekretarko, da strankinim organom na deželni in državni ravni izneseta potrebo, da DS v Furlaniji - Julijski krajini potrdi dosedanjo obvezo, da preko oblikovanja kandidatnih list omogoči slovenski narodni skupnosti predstavništvo v državnem parlamentu. Enako naj se obvežeta tudi deželno tajništvo in vodstvo stranke, ki bosta zasedala jutri, v prihodnosti pa naj ima stranka pri oblikovanju volilne zakonodaje nalogo ugotoviti mehanizme, ki naj omogočijo zastopstvo slovenske narodne skupnosti. Pri tem naj se DS zaradi tega ne odpove političnemu pluralizmu ter naj namesto ločevanju na etnični podlagi da prednost sodelovanju na medetnični osnovi.

Podporo Tatjani Rojc je izrazila tudi stranka Slovenska skupnost, katere vodstvo se je pred dnevi sestalo z vodstvom DS. Senatorka se je izkazala za »pozorno in delavno parlamentarko,« ki je delovala povezovalno ter pospešila reševanje številnih odprtih vprašanj in bila med protagonisti pri vračanju Narodnega doma v Trstu, menijo pri SSk. Zato strankino deželno tajništvo podpira in zagovarja zahtevo po potrditvi Tatjane Rojc na gotovem izvoljivem mestu na listah DS, obenem poudarja potrebo, da parlament v prihodnji volilni zakon vnese določila, ki naj se vsaj približujejo zajamčeni izvolitvi slovenskega neodvisnega parlamentarca.

Drugače sta deželni vodstvi DS in SSk na srečanju potrdili pripravljenost za obnovo politično-upravnega dogovora za deželne volitve prihodnjo pomlad, ter evidentiranja novih oblik sodelovanja in skupnega nastopanja tudi na občinskih volitvah v prihodnosti.