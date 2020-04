»Tu je še slabše«

LONDON – Luca Tanteri je v začetku februarja odpotoval v London na delovno prakso za podjetje, ki opremlja in skrbi za biomedicinske naprave v zdravstvene namene. Stažist je za določen čas zaposlen pri multinacionalnem podjetju, ki ima svojo izpostavo tudi v Raziskovalnem centru pri Padričah.

»Medtem pa so se dogodki razvijali drugače in delovna praksa se je zaradi izrednih razmer (koronavirus) spremenila v nekaj čisto drugega,« nam je uvodoma povedal 26-letni mladenič, doma iz Bazovice, ki je že pred nekaj leti zaključil tržaški višješolski zavod Jožefa Stefana.

Kaj se je zgodilo?

Predlagali so nam, da bi skupaj z drugimi kolegi iz Trsta, ki so bili v Londonu prav tako na stažu, pomagali pri opremljanju mobilne bolnišnice.

Ali to pomeni, da so bolnišnice v Londonu že polne?

V Londonu imajo že težave v vseh bolnišnicah, zaradi tega so se odločili, da v zahodnem delu mesta, v hangarju, kjer je običajno kongresni center oziroma sejmišče, uredijo mobilno bolnišnico in tako zagotovijo mestu dodatnih 4000 postelj. Hangar je dolg en kilometer.

Katera je vaša naloga pri opremljanju mobilne bolnišnice?

Mi montiramo respiratorje, aparate za dializo, EKG in druge kardiološke aparate ter vse drugo.

Kdaj ste začeli z opremljanjem mobilne bolnišnice?

V začetku prejšnjega tedna. Delamo že skoraj deset dni (pogovor z Luco smo opravili v torek op. av.). Po začetnih načrtih naj bi z deli zaključili konec tedna. Ampak ne bo tako, saj imamo še ogromno dela. Vse skupaj je zelo naporno. Delali bomo bržkone še ves prihodnji teden.

Ali tudi v Londonu primanjkujejo respiratorji?

Primanjkujejo. Dejansko je slabše kot v Italiji, saj respiratorje v glavnem uvažajo iz drugih evropskih držav. Z brexitom pa se je na Otoku vse dodatno zakompliciralo. Prišlo je do velikih težav. Zdaj so se skušali organizirati in delno jih proizvajajo tudi sam.

Kdaj predvidevajo, da bodo prišli prvi okuženi bolniki?

Prve bolnike, ki so zboleli za covidom-19, so hospitalizirali prav danes (v torek op. av.). Prvih šest mest je torej že oddanih.

Kakšen pa je protokol pri vhodu v mobilno bolnišnico?

Vsi moramo imeti rokavice in zaščitne maske. Upoštevati pa morate, da je ta hangar tako velik, da okuženih bolnikov sploh ne vidimo.

Kdaj pričakujejo višek obolenj v Angliji?

V Angliji so uvedli »lockdown« (totalno zaprtje) zelo pozno. Prepozno. Saj dobro veste, kaj je pridigal angleški premier Boris Johnson, ki je sam tudi zbolel za koronavirusom. Zaradi tega država plačuje in bo plačala hud davek. Višek obolenj naj bi v Londonu dočakali dva tedna po višku v Italiji. Se bojim, nas čaka v Angliji še dolga pot.

Kako zgleda angleški »lockdown«?

Nekoliko milejši od italijanskega, saj se še da na sprehod ali na rekreacijo.

Kako pa zgleda London danes?

Mesto je sicer bolj prazno kot običajno. Ampak prometa je še nekaj in tudi ljudje so še na ulici.

Kje stanujete?

V severnem mestnem predelu Enfield.

Kako pa se premikate po mestu?

V službo nas pelje šofer podjetja. »Tube« (podzemna železnica) namreč deluje okrnjeno. Podobno tudi mestni javni prevozi.

Kaj pa je sploh odprto?

Supermarketi oziroma trgovine z živili, lekarne, restavracije hitre prehrane, ki pa dostavljajo le na dom.

Ali se Londončani držijo ukrepov?

Recimo, da se jih držijo delno. Nekateri bolj, drugi manj.

Turistov najbrž ni več, kajne?

Morda so ostali le tisti, ki še razmišljajo, kako bi odpotovali proti domu.

Koliko časa boste še v Londonu?

Še nekaj časa bom ostal v Londonu. Pravzaprav do konca junija, ko bom tudi zaključil svojo delovno prakso. Če bi se zdaj odločil za povratek domov, bi moral dva tedna preživeti v karanteni. Povrh tega bi imel velike težave za odhod proti domu. Moral bi poklicati italijansko notranje ministrstvo, civilno zaščito in sploh najti let do Italije. Večino letov so ukinili.

Kako pa si krajšate čas v angleški prestolnici? s

Po službi grem domov. Pripravim si večerjo ter grem spat. To je to (se zasmeje). Moram si kaj izmisliti za konec tedna, ko ne bomo v službi. Ampak ne bom imel veliko izbir. Morda le sprehod.

Ali ste še športno aktivni?

Nisem. Nekoč sem igral nogomet pri Zarji Gaji, Krasu in Vesni. Zaradi službenih obveznosti pa sem moral igranje opustiti.