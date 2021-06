Tudi danes ne bo šlo brez krajevnih popoldanskih neviht

Ozračje je še deloma nestanovitno, energijo v igri povečujejo višje temperature in mestoma še razmeroma vlažen zrak. Najvišje dnevne temperature so bile v FJK tik pod 30 stopinjami Celzija. Nastajajo kopasti oblaki, ki jih šibki severovzhodni vetrovi iz notranjosti preusmerjajo proti morju.

V prihodnjih urah bo delno jasno do spremenljivo oblačno, mestoma bodo nastale nevihte, med njimi bo lahko tudi kakšna močna.

V naslednjih dneh bo vreme podobno današnjemu. V dopoldanskih urah bo povečini sončno, v popoldanskih urah bo naraščala kopasta oblačnost. Mestoma bodo nastale posamezne plohe in nevihte. Najmanj verjetne bodo v soboto in ob morju tudi v četrtek in petek. Jutri pa bo ozračje v popoldanskih urah še precej nestanovitno. V gorah bodo nevihte v prihodnjih dneh pogostejše.