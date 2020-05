Tudi Hrvaška razmišlja o razglasitvi konca epidemije covid-19

Tudi na Hrvaškem razmišljajo, podobno kot je storila na sinočnjem zasedanju slovenska vlada, o preklicu epidemije covid-19. V zadnjih 24 urah so potrdili le en primer okužbe z novim koronavirusom. Hrvaški narodni inštitut za javno zdravje je predlagal ministru za zdravje Viliju Berošu razglasitev konca epidemije, o čemer odloča vlada na predlog omenjenega ministra. Odločitev so v narodnem inštitutu za javno zdravje sprejeli na podlagi epidemiološke slike, ocenitve nevarnosti novega vala okužb in števila obolelih.