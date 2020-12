Tudi ob prihodu iz Slovenije test ali karantena

Uredba, pod katero se je italijanski premier Giuseppe Conte podpisal v četrtek, spreminja pravila o vstopu v Italijo in izhodu iz nje.

Po novem bo Italija od 10. decembra za vstop v državo z vseh ozemelj, zato tudi iz Slovenije, zahtevala predložitev negativnega testa na koronavirus ali pa testiranje v 48 urah. Pravilo o preložitvi testa ne bo veljalo le za čezmejne delavce, prevoznike, študente v tujini, bolnike, ki imajo zdravstveno storitev v drugi državi, in redke druge, na primer poklicne športnike ali diplomate.

A še bolj zapleteni bodo postopki med 21. decembrom in 6. januarjem. V tem času bo Italija za vse, ki prihajajo iz tujine – torej tudi iz Slovenije – odrejala karanteno. Izjema bodo čezmejni delavci in študenti, zdravstveno osebje, prevozniki in redki drugi primeri.

Zakon določa, da bo moral vsak, ki vstopa v Italijo, zdravstvenemu podjetju sporočiti, da je bil na tujem, čemur bodo sledila navodila, kako naj se ravna v naslednjih dveh tednih, ko bo moral prestati karanteno.