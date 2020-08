Tudi poslovanje Luke Koper krojila pandemija

Skupina Luka Koper je v prvi polovici leta ustvarila 107 milijonov evrov čistih prihodkov, kar je za 11 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani, medtem ko je čisti dobiček upadel za 40 odstotkov na 15 milijonov evrov. Poslovanje je krojila predvsem pandemija covida-19, ki je močno vplivala na blagovne tokove po celem svetu.

Ustvarjeni čisti prihodki so bili za 12 odstotkov pod načrti, čisti dobiček pa je bil za odstotek nižji od načrtovanega. Dobička iz poslovanja je bilo za 17 milijonov evrov ali za 42 odstotkov manj kot lani v tem času, medtem pa je za tri odstotke presegel načrtovanega, izhaja iz nerevidiranega poročila o poslovanju v prvem polletju, objavljenem na spletni strani Ljubljanske borze.

Nižji prihodki so po pojasnilih družbe predvsem posledica nižjega obsega ladijskega pretovora zaradi ohlajanja gospodarstva in izbruha pandemije covida-19. Čeprav je pandemija zarezala v blagovne tokove po vsem svetu, pa primerjava z izbranimi pristanišči v Evropi kaže, da so bile posledice pandemije v regiji severnega Jadrana manjše kot drugod. »Na področju kontejnerjev je vsekakor vplivalo dejstvo, da se v Kopru in sosednjih pristaniščih nismo soočili z odpovedmi ladijskih linij, kot so se v severnoevropskih lukah. Po številu pretovorjenih vozil pa smo v prvem polletju celo prehiteli obe španski pristanišči, ki sta po pretovoru vozil primerljivi s Koprom,« je ob tem povedal predsednik uprave Luke Koper Dimitrij Zadel.