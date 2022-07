Tudi požar v Reziji vzbuja skrbi

Celotna dežela Furlanija - Julijska krajina je pod udarom požarov. Poleg obsežnega požara na Krasu, ki že dva dni pustoši med Jamljami in Mirnom, je danes zagorelo tudi v gorskem pasu, natančneje v okolici kraja Zgornji Pobič v občini Na Bili (Resiutta). Zagorelo je na bližnji gori Monte Staulizze, ki je obraščena pretežno z iglavci, tako da se iz gorečega gozda dviga gost siv dim, plameni pa se dvigajo visoko na krošnjami. Na delu so po poročanju spetne strani dnevnika Messaggero Veneto gasilci iz Gumina in Tolmeča, zaradi padajočega kamenja pa so zaprli odsek regionalne ceste št. 42.