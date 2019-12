Tudi v FJK epidemija gripe

V Italiji je doslej za gripo zbolelo 887.000 ljudi, tudi FJK pa se je v zadnjem tednu pridružila deželam, kjer je v razmerju s prebivalstvom največ okuženih. Presežen je bil prag 2,97 okuženih vsakih tisoč, kar jo uvršča med dežele, kjer se je epidemija gripe tudi uradno začela.

Razmerje obolelih je v splošnem največje med otroki do 4. leta starosti, in sicer 6,64 promila, sledita starostna kategorija od 15. do 64. leta, v kateri je 3,07 obolelih in starostna kategorija od 5. do 14. leta, v kateri je 2,87 promila obolelih. Razmerje obolelih je najmanjše, približno polovično od zadnjih dveh kategorij, nad 65. letom starosti.

Brezplačno cepljenje bo možno do 31. decembra bodisi pri družinskih zdravnikih kot v javnih zdravstvenih ustanovah.

Strokovnjaki opozarjajo, da se virus gripe prenaša s kužnimi kapljicami in preko površin, ki so onesnažene z izločki dihal obolelega z gripo. Kužne kapljice nastanejo ob kihanju, kašljanju in glasnem govorjenju. Prepotujejo razdaljo največ do enega metra, zato je za prenos virusa potreben tesnejši stik z obolelim. Če se onesnaženih površin dotaknemo s prsti, lahko virus gripe prenesemo na sluznice nosu in ust in se okužimo. Zato v prvi vrsti priporočajo dosledno in temeljito pranje rok z milom.