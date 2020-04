Tudi v FJK ljudje še vedno kršijo uredbo

Varnostni organi so v soboto v Furlaniji - Julijski krajini legitimirali 3762 ljudi in jih zaradi kršenja ukrepov za omejevanje gibanja oglobili 189 (5 odstotkov vseh legitimiranih ljudi). Dve osebi so ovadili zaradi lažnih izjav, štiri pa zaradi drugih razlogov. Med pregledom 996 trgovin in lokalov pa niso zabeležili prekrškov.

Na državni ravni so v Italiji v soboto legitimirali 257.227 ljudi. Od teh so oglobili 8742 ljudi (3,4 odstotka), 57 ljudi so ovadili zaradi lažnih izjav, 26 ljudi pa so ovadili zaradi kršenja karantene. Med pregledov 92.264 trgovin in lokalom so ovadili 151 upraviteljev in odredili zaprtje 35 dejavnosti.