Tudi v FJK prihaja prvi vročinski val

Marsikje v FJK bomo, podobno kot opozarja Arso za Slovenijo, v prihodnjih dneh predvidoma beležili prvi letošnji nekajdnevni vročinski val, ki bi se moral zaključiti že prve dni prihodnjega tedna. Povprečna temperatura bo marsikje za vsaj tri dni presegala 25 stopinj Celzija in bodo tako izpolnjeni pogoji.

Ozračje se bo po zaslugi subtropskega anticiklona v prihodnjih dneh povsod še otoplilo. Najvišje dnevne temperature bodo zlasti na Goriškem in na Pordenonskem predvsem od sobote zlahka dosegale in presegale prag 30 stopinj Celzija in se mestoma lahko dotaknile 35 stopinj Celzija. Na Tržaškem bo ob še razmeroma hladnem morju, ki ima trenutno 22 stopinj Celzija, nekoliko manj vroče. Najvišje dnevne temperature bodo ob morju do okrog ali le malo nad 30 stopinj Celzija. V prihodnjih dneh se bodo otoplile tudi noči. Noč na soboto in noč na nedeljo bosta v primerjavi z dosedanjim dogajanjem kar vroči, temperatura se bo ob morju zadrževala okrog 25 stopinj Celzija, le kakšno stopinjo Celzija manj pa bodo beležili v nižinah in na Kraški planoti.

Vsaj do vključno nedelje bo prevladovalo sončno vreme.