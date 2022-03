Tudi v FJK število bolnikov s covidom-19 v bolnišnicah v porastu

V FJK so danes ob 1302 PCR testiranjih potrdili 39 novih okužb z novim koronavirusom, pri čemer je bil delež pozitivnih testov 3-odstoten. Opravili so še 2076 hitrih antigenskih testov, ob katerih so potrdili 266 novih okužb (delež 12,81-odstoten).

Tudi v FJK je podobno kot v Sloveniji število bolnikov s covidom-19 v porastu. Na rednih covidnih oddelkih je hospitaliziranih 130 bolnikov s covidom-19, kar je deset več kot v soboto, intenzivno zdravljenje jih potrebuje šest, dva več.

Umrl je en bolnik s covidom-19.

Od začetka pandemije so v FJK umrli 4904 bolniki s covidom-19, in sicer 1206 na Tržaškem, 2324 na Videmskem, 933 na Pordenonskem in 441 na Goriškem. Ozdravelo je 303.263 ljudi, klinično zdravih je 192, v samoizolaciji pa je 22.092 ljudi.