Danes so v Furlaniji - Julijski krajini opravili 5940 PCR-testov, med katerimi so odkrili 250 novih okužb. Delež pozitivnih testov je bil 4,21-odstoten. Poleg tega so opravili še 11.967, med katerimi so odkrili 839 okužb (delež 7,01-odstoten).

Na intenzivni negi se zdravi še 18 ljudi, na navadnih oddelkih pa 301 leži 301 pacient. Danes je umrlo še 9 ljudi okuženih s koronavirusom.