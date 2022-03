»Tudi v Rusiji bi raje videli mir kot vojno«

Šolsko izmenjavo Tržačanke Nataše Močnik, sicer dijakinjo četrtega letnika smeri Gradnja, okolje in prostor na tržaškem DTZ Žige Zoisa, je prekinila vojna v Ukrajini. Pred nekaj dnevi se je 17-letnica vrnila v domači Sv. Ivan iz okolice Jekaterinburga, točneje iz mesteca Sredneuralsk, kjer je od novembra bila na šolski izmenjavi. Odločitev za povratek domov ni bila njena, sama je hotela ostati, pravi, a so tako odločili pri organizaciji, ki dijakom ponuja izkušnjo enoletne izmenjave v tujini.

Kakšno je bilo vsakdanje življenje v okolici Jekaterinburga v zadnjih dneh pred povratkom v Trst?

Dokaj normalno. Hodila sem v šolo in na treninge odbojke, se družila s prijatelji. Nič posebnega.

Ste imeli kake težave za vrnitev v Italijo?

Niti ne. Edino nisem se v Italijo vrnila preko Moskve, pač pa preko Istanbula.

Kako ste spremljali stopnjevanje napetosti ob meji z Ukrajino?

Sprva sploh nisem nič vedela oz. to, kar sem, sem izvedela od mame, ki mi je iz Italije pošiljala novice. Skrbelo jo je, če se tam kaj govori o teh zadevah. Vprašala sem jo, o čem govori, ker tam niso govorili o kopičenju vojaških sil blizu Ukrajine. Na začetku je bilo tako. Potem sem z drugimi tremi dekleti, ki so prav tako bile iz Italije in tam na izmenjavi, začela prebirati novice o tem, na Instagramu in drugje, v italijanskih virih. Malo nas je začelo skrbeti, da nas bodo poslali nazaj domov. To je bilo skoraj pred mesecem dni. Ker me je stvar zanimala, sem vprašala starše v družini, ki me je gostila, kaj se tam na meji dogaja.

In kaj so rekli?

Precej izčrpno so mi razložili ... sicer v ruščini ... zgodovinsko ozadje tega konflikta. O Krimu, Donbasu. Bilo je še kar zanimivo. Spremljali smo tudi novice v živo, npr. ko je Putin podpisal dokument, s katerim je priznal neodvisnost pokrajin na vzhodu Ukrajine. Bili so veseli zaradi tega.