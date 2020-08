Tudi v Sloveniji največ novookuženih med mladimi

Včeraj so v Sloveniji ob 856 testiranjih potrdili 29 okužb, niso zabeležili pa novih smrtnih žrtev med bolniki s covidom-19. Pet novih okužb so med drugim potrdili na Primorskem, in sicer po eno v občinah Ilirska Bistrica, Koper, Nova Gorica, Sežana in Piran.

Podobno kot na Hrvaškem, kjer je bila včeraj povprečna starost novookuženih 34 let, je tudi v Sloveniji največ novookuženih med mlajšimi, po enajst so jih potrdili v starostnih skupinah med 15 in 24 let in med 25 in 34 let, kažejo podatki sledilnika za covid-19. Včeraj je bilo hospitaliziranih 19 oseb, dve sta ležali na intenzivni negi. V domačo oskrbo so odpustili pet bolnikov s covidom-19. V Sloveniji je trenutno 193 aktivno okuženih.