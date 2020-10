»Tukaj smo tudi Slovenci«

Slovenci na Videmskem so toplo pozdravili kolesarje dirke Giro d’Italia, ki je obiskal Nadiške in Terske doline. S tem so želeli javno izpostaviti ne samo, da je dirka pri njih, kot vedno, dobrodošla, temveč da v teh krajih živijo Slovenci, ki hočejo še naprej ostati Slovenci. V Špetru so napis dobrodošlice pred muzejem SMO postavili na pobudo Inštituta za slovensko kulturo, zelo velik napis z dobrodošlico v slovenščini pa so postavili v Bardu v Terskih dolinah. Prihod Gira je bil za učence in dijake špetrske dvojezične šole Pavel Petričič edinstveno doživetje, praznik, ki se ti ne zgodi vsak dan. Učenci in dijaki so kar na cesti pred šolo pozdravili kolesarje in njihove spremljevalce, malčki otroškega vrtca pa so jim v pozdrav z dvorišča mahali z roza zastavicami in pentljami, saj je roza barva simbol priljubljene dirke.

Takšen sprejem Beneških Slovencev je bil poplačan z etapno zmago slovenskega kolesarja Jana Tratnika, ki je na cilju v »domovini pršutov«, San Danieleju del Friuli, doživel pravi triumf. Navdušeno so mu ploskali ne samo domači gledalci, temveč tudi številni kolesarski navdušenci iz Slovenije. Največ jih je prišlo iz Idrije in okolice, od koder je Tratnik doma. Na cilju ga je navdušeno pričakala tudi družina.