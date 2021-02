Turbulentno vremensko dogajanje pred četrtkovo spremembo

Na vreme pri nas danes vpliva prvi od dveh prizemnih ciklonov, ki nas bosta prešla pred četrtkovim prihodom mrzlega polarnega zraka. Danes bo povečini oblačno z občasnimi padavinami. Možna bodo vmesna obdobja spremenljivosti.

Jutri bo naše kraje dosegel drugi globlji ciklon, okrepili se bodo tudi južni vetrovi in se bo povečala nestanovitnost. Ob padavinah bo ponekod lahko tudi zagrmelo in se bodo pojavljale nevihte.

ARSO je za danes objavil oranžni alarm v severozahodnih goratih predelih Slovenije zaradi okrepljenega vetra. Za jutri so v severozahodnih goratih predelih razglasili oranžni alarm zaradi okrepljenega vetra, rumeni alarm pa zaradi močnega sneženja in neviht. Prav tako so za jutri razglasili rumeni alarm tudi v jugozahodnih predelih Slovenije zaradi okrepljenega vetra, neviht in povišanega plimovanja morja, zaradi neviht pa tudi v osrednjih predelih države.

V četrtek, ko bo začel vdirati mrzel polarni zrak, se bo prehodno povečala nestanovitnost in bo nastajala kopasta oblačnost. Ponekod bo lahko prehodno nastala kakšna snežna ploha. Zatem se bo ozračje umirjalo in ohlajalo.