Turčija nov trg zamejskega gospodarstva?

Slovensko deželno gospodarsko združenje (SDGZ) bo Adani, šesti največji regiji Turčije, pomagalo razviti turistično ponudbo in lokalno podjetniško mrežo. Območje, v središču katerega je istoimensko mesto, ima 2,2 milijona prebivalcev ter leži na jugu države in nedaleč od meje s Sirijo.

Projektu, s katerim bi SDGZ pomagalo pri turističnem razvoju, je ime SIL, vreden pa je 150.000 evrov. V večji meri ga financira Dežela Furlanija Julijska krajina iz lastnega sklada za razvojno sodelovanje. SDGZ je vodilni partner, ob njem so še tehnološki center v Pordenonu, inštitut Euromediterran iz Gorice, ter regijska uprava in agencija za razvoj Adane. S projektom naj bi partnerji iz Furlanije Julijske krajine prenesli znanje in izkušnje na jug Turčije, ki ima zaradi arheoloških najdb, kulturne dediščine in slikovite narave velik razvojni potencial.

Predsednik SDGZ Robert Frandolič je sredi julija obiskal Adano in se tam srečal z guvernerjem Mahmutom Demirtaşom. Med pogovorom sta proučila možnosti za sodelovanje in se med drugim domenila za obisk v obratni smeri sredi jeseni.

»To je priložnost, da navežeš stike in da našim članicam omogočiš, da pridejo na nove trge,« pravi Frandolič. Kot primer je navedel možnost, da bi v Adani razvijali tudi kmetijsko ponudbo, pri čemer se poslov lahko nadejajo zlasti dobavitelji kmetijskih strojev. A regija ima tudi svoje pristanišče Merzin, ki je poslovno povezano s Trstom.