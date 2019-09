Turistka padla z zidu pod piransko cerkvijo

42-letna nemška turistka je v soboto zvečer okoli 22.30 padla z zidu pod piransko cerkvijo, kjer se je sprehajala z možem. Drsela je nekaj metrov, nato pa poškodovana končala na kamnih ob morju, poročajo Primorske novice. K njej je prihitel mož, ki je sprožil alarm.

Na kraj so prihiteli reševalci, policisti in gasilci. Gasilci in reševalci so turistko na nosilih prenesli do čolna pomorske policije, ti so jo nato prepeljali do obale, reševalci pa so jo z reševalnim vozilom odpeljali v izolsko bolnišnico. Ponesrečenka si je pri padcu zlomila nogo, utrpela pa je tudi poškodbe glave.