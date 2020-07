Vsako soboto objavljamo na naši spletni strani www.primorski.eu kuharski recept našega nekdanjega kolege Ivana Fischerja. Ne gre za novost, temveč za elektronski ponatis kulinaričnega kotička, ki ga je Primorski dnevnik objavljal od pozne pomladi 2007 do jeseni leta 2011. Tako izvirnost receptov, kot tudi misli, ki spremljajo njihovo objavo, v celoti ohranjajo aktualnost in sporočilnost, spletna objava pa omogoča hkrati njihov hiter prenos v elektronski ali papirnati arhiv domače kuhinje.

Dobro branje!

Turški golaž

Tudi ta teden bi ostal pri eksotiki, ne pri indijski, kot prejšnji teden, ampak mnogo bolj enostavno pri turški, saj sem se pred kratkim vrnil s krajšega potovanja po Turčiji (točneje po Carigradu) kjer so mi v majhni vasici v azijskem delu Turčije ponudili neke vrste golaž, ki je bil, vsaj po mojem mnenju, zelo okusen. Turškega imena tega krožnika se pravzaprav ne spomnim, brkati natakar, s katerim sem se pogovarjal v, recimo, angleščini, pa mi je zaupal recept te v Carigradu in okolici, tako je trdil, zelo priljubljene jedi.

Potrebujemo:

600 g jagnjetine ali govedine

400 g melancan (za puriste jajčevcev)

2 večji čebuli

2 stroka česna

2 rdeči papriki

2 rdeča po možnosti sveža pekoča feferona

200 g paradižnikov

oljčno olje

sol

poper

2 žlički mlete rdeče paprike

četrt litra goveje juhe

Melancane dobro operemo in narežemo na kockice, ki jih bomo takoj preselili v posodo z mrzlo vodo, da ne počrnijo. Medtem olupimo in na drobno sesekljamo čebulo in česen. Operemo tudi papriko tako sladko kot ostro, jih z nožem razpolovimo, odstranimo semenčice in bele kožice in jih prav tako zelo drobno sesekljamo, morda celo lahko z navadnim multipraktikom.

Meso, seveda brez kosti, narežemo na enako velike kocke in ga pražimo ob stalnem mešanju nekaj minut na vročem olju, da se obarva. Ko je meso prepraženo, ga odstranimo iz posode in shranimo na toplem. Na olju, ki je ostalo v posodi, kjer smo pražili meso, prepražimo tudi sesekljani čebulo in česen, tokrat na šibkem ognju. Pražimo 5-10 minut, nato dodamo meso in spet pražimo 5-10 minut. Sedaj lahko prilijemo sesekljan paradižnik in narezane melancane, solimo, popramo, dodamo tudi sladke in ostre paprike ter mleto rdečo papriko.

Dolijemo juho, pokrijemo posodo s pokrovom in na šibkem ognju kuhamo 40 minut, ali dokler se meso ne zmehča.

Gre za dokaj začinjeno jed, saj bo občutiti tako okus sveže ostre paprike kot mlete. Pri kuhanju se je treba pač odločiti, če hočemo bolj ali manj pekočo jed. Če zmanjšamo količino pikantnih sestavin, bo bolje dodati več sveže zelenjave. Natakar mi je povedal, da namesto melancan uporabimo tudi neko drugo zelenjavo, katere imena nisem razumel, dokler ni odšel v kuhinjo in mi jo pokazal. Bila je bamija, bučkam podobna zelenjava, ki sem jo poznal še iz časa, ko sem zahajal v Bosno, kjer je zelo pogosta. Pri nas je sveže ne dobimo, morda jo lahko najdemo v konzervi.

Zraven lahko ponudimo kuhan riž, ali tak, kot so ga ponudili nam in v katerem je bilo nekaj narezane pečene paprike, malo paradižnika, nekaj čebule pa tudi nekaj žafrana, saj je bil riž zelo lepo rumeno obarvan, koščki pečene rdeče paprike pa so lepo izstopali.

Dober tek!

Ivan Fischer