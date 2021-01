Twitter in Facebook blokirala Trumpov račun

Twitter se je po zadnji objavi ameriškega predsednika Donalda Trumpa odločil, da mu zapre dostop do računa za najmanj 12 ur. Facebook pa je nato Trumpov račun zaprl za 24 ur. Napad njegovih privržencev na ameriški kongres pa sta med drugimi obsodila tudi državni sekretar ZDA Mike Pompeo in nekdanji predsednik George Bush ml.

Twitterju je bilo dovolj, ko je Trump celo po objavi videa, v katerem je podpornike pozval naj gredo domov, dejal pa jim je tudi, da so posebni in da jih ima rad, ponovno tvital proti volitvam. »Take stvari se dogajajo, ko se sveta volilna zmaga z veliko večino tako zlobno odvzame velikim patriotom, s katerimi se je predolgo slabo in nepošteno postopalo,« je tvitnil Trump in Twitter ga je za 12 ur blokiral.

Ob tem so še opozorili, da mu bodo trajno zaprli račun, če bo nadaljeval kršenje pravil tega družbenega omrežja. »Zahtevali smo umik treh tvitov Donalda Trumpa zaradi ponovljenih in hudih kršitev naše politike integritete. To pomeni, da bo po odstranitvi teh tvitov račun @realDonaldTrump blokiran 12 ur. Če tviti ne bodo odstranjeni, bo račun ostal blokiran (...) Nadaljnje kršitve bodo pomenile trajno ukinitev računa @realDonaldTrump,« so sporočili s Twitterja.