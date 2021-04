Učenci, dijaki in njihovi starši čez mejo brez testa

Slovenska vlada je znova spremenila odlok o pogojih vstopa v državo. Odslej dnevni šolarji lahko prečkajo mejo, ne da bi za to morali v karanteno ali na tedensko testiranje, ne glede na njihovo starost (doslej so dijaki, starejši od 15 let, morali na tedensko testiranje). Med izjeme, ki jim ni treba testa, so dodali tudi njihove starše oziroma osebe, ki prevažajo dnevne šolarje in se čez mejo vrnejo takoj po opravljenem prevozu. Spremenili so tudi pogoje tranzita čez Slovenijo in čas podaljšali s sedanjih šestih na 12 ur. Med nujne razloge za vstop v državo brez napotitve v karanteno na domu in brez negativnega rezultata testa pa so dodali »poslovne razloge«.

IZJEME TUDI OŽJI DRUŽINSKI ČLANI DVOLASTNIKOV

Izjemo za dvolastnike ali najemnike zemljišč v obmejnem območju ali na obeh straneh državne meje, ki lahko prečkajo mejo brez testa, so razširili tudi na njihove ožje družinske člane in ostale osebe, ki imajo na istem naslovu prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče, kadar potujejo skupaj.

Po drugi strani ne bo več izjeme glede varstva in pomoči osebam, starševske skrbi in stikov z otroki ter vzdrževalnih del na zasebnem objektu ali zemljišču. Po novem bo za te kategorije oseb potreben negativni test, ki ni starejši od treh dni. Doslej je veljalo, da test ne sme biti starejši od 7 dni.

K PARTNERJU S TEDENSKIM TESTOM

Sedemdnevni test pa bo odslej omogočil obisk partnerjev. Test, ki ni starejši od sedmih dni od odvzema brisa, bo po novem potreben za osebe, ki mejo prehajajo iz družinskih razlogov zaradi izvajanja starševske skrbi in stikov z otrokom ali zaradi vzdrževanja stikov z zakoncem, zunajzakonskim partnerjem, partnerjem iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze, in se čez mejo vračajo v 72 urah po prehodu meje.

ČEZ MEJO S SPUTNIKOM

Na seznam izjem, ki lahko mejo prečkajo brez testa ali napotitve v karanteno, je vlada dodala tudi cepljene z ruskim cepivom Sputnik V in cepivom ameriškega proizvajalca Johnson & Johnson. V Slovenijo je brez obvezne karantene ali brez dokazila o opravljenem testu na covid-19 že mogoče vstopiti s potrdili o cepljenju s cepivi proizvajalcev Pfizer/BioNTech, Moderna in AstraZeneca, po novem pa tudi s cepivoma Sputnik V in Johnson & Johnson. Za slednji dve cepivi mora od prejema prvega odmerka miniti najmanj 21 dni.

Pozor, ker Italija npr. tovrstne izjeme ne priznava, tako da morajo tudi cepljeni ljudje ob vrniti v Italijo predložiti test, ki ni starejši od 48 ur, nato morajo prestati petdnevno karanteno, naposled pa morajo na novo testiranje.