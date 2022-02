Ukradene obleke prodajali v Albaniji

Državno tožilstvo v Pordenonu je zaključilo predhodno preiskavo skupine albanskih državljanov, ki so po celi Italiji kradli obleke v trgovskih centrih znane znamke. Kriminalisti iz Pordenona so ugotovili, da je to delala skupina devetih oseb, pet žensk in štirih moških. Ti so delovali v skupinah, ko so prišli do Italije, so tam ostali približno deset dni, med katerimi so se premikali v izposojenih avtomobilih. Z njimi so prišli do raznih trgovskih centrov, od koder so kradli oblačila v vrednosti tisočih evrov. Te so skrivali v nakupovalnih vozičkih, opremljenih s protilomnimi napravami.

Nekaj ​​več kot mesec dni po izvršitvi odredb o prijetju so bili osumljenci zdaj obveščeni o obvestilih o zaključku preiskav. Prijavljenih je bilo 36 tatvin, ki so jih zagrešili po celi Italiji med septembrom in decembrom. Kradli so predvsem na severovzhodu države, pa tudi v mestih kot so Ravenna, Chieti, Teramo, Civitanova Marche in Campobasso.

Ugotovili so, da je ukradeno blago v Albaniji prodajala žena enega od osumljencev v trgovinah iste blagovne znamke, od katerih so kradli. Mož in žena za katere se domneva, da sta vodji organizacije, sta bila obtožena kaznivega dejanja lastnega pranja denarja.