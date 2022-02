Ukrajina in Rusija pripravljeni na pogovore

Ukrajinska delegacija je danes prispela na pogajanja z Rusijo o konfliktu, ki ga je z invazijo v Ukrajino sprožil Kremelj. Kijev je zahteval takojšnjo prekinitev ognja in umik ruskih vojakov, Moskva pa je izrazila pripravljenost na dogovor. »Ukrajinska delegacija je prišla na območje ukrajinsko-beloruske meje na pogajanja,« so sporočili iz urada ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. »Ključno vprašanje je takojšnja prekinitev ognja in umik sil z ukrajinskega ozemlja,« so navedli po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

V ukrajinski delegaciji so vodja poslanske skupine predsednikove stranke Služabnik naroda David Arahamija, obrambni minister Oleksi Reznikov, predsednikov svetovalec Mihajlo Podoljak in namestnik zunanjega ministra Mikola Točicki.

Rusko delegacijo vodi svetovalec Kremlja Vladimir Medinski, ki je pred pogovori dejal, da si ruska stran želi doseči dogovor s Kijevom. »Vsak dan, ko se konflikt podaljšuje, umirajo ukrajinski državljani in vojaki.Pripravljeni smo doseči dogovor, vendar mora biti to v interesu obeh strani,« je povedal.

Spopadi v Ukrajini se medtem nadaljujejo. Ruska vojska je zavzela mesto Berdjansk, kar je že pred tem sporočila tudi ukrajinska stran. V Moskvi pa trdijo tudi, da so prevzeli nadzor nad mestom Enerhodar, česar pa v Kijevu niso potrdili.

Tiskovni predstavnik ruskega obrambnega ministrstva Igor Konašenkov je zatrdil še, da je ruska vojska prevzela nadzor nad celotnim območjem okoli jedrske elektrarne v Zaporožju na jugu Ukrajine. Dodal je, da delovanje elektrarne še vedno nadzorujejo uslužbenci, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ukrajinsko državno podjetje Energoatom je zanikalo te navedbe in jih označilo za laži.