Ukrajino skupno zapustilo že 3,7 milijona ljudi

V zadnjih 24 urah je iz Ukrajine zbežalo še več kot 100.000 ljudi, je danes v Ženevi sporočil Visoki komisariat ZN za begunce (UNHCR), skupno od začetka ruske invazije torej skoraj 3,7 milijona ljudi. Gre povečini za ženske, otroke in starejše, ki so za seboj pustili domove in pogosto tudi družinske člane, so sporočili iz UNHCR. Med njimi je bilo po podatkih Organizacije ZN za migracije tudi 162.000 državljanov tretjih držav. V Ukrajini je poleg tega razseljenih dva milijona ljudi.

Največ ljudi se je zateklo na Poljsko. Ukrajinsko-poljsko mejo jih je od začetka invazije prečkalo okoli 1,95 milijona, je danes sporočila poljska obmejna straža. V Nemčiji je bilo prijavljenih več kot 187.000 ukrajinskih beguncev, številke pa so po poročanju nemške tiskovne agencije dejansko večje. Mnogi so odšli v druge evropske države, med drugim tudi v Italijo in v Slovenijo.

Visoki komisariat Združenih narodov za človekove pravice je medtem potrdil smrt 780 civilistov. Med njimi je bilo 58 otrok in mladostnikov, so danes sporočili iz urada. Prav tako je urad potrdil 1252 ranjenih civilistov. Visoka komisarka ZN za človekove pravice Michelle Bachelet je ponovno poudarila, da so dejanske številke zagotovo precej višje, kajti sodelavci ZN potrebujejo več dni, da preverijo podatke o mrtvih in ranjenih.

Največ žrtev med civilnim prebivalstvom je bilo po uporabi eksplozivnega orožja dolgega dosega, vključno s težkim topništvom in raketometi ter raketnimi in zračnimi napadi, so sporočili iz urada.