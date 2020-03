Ukrajinska avtobusa zapustila Fernetiče

Malo pred 19. uro sta ukrajinska avtobusa, ki sta bila že dalj časa zadržana na mejnem prehodu pri Fernetičih, zapustila to območje, namenjena v Padovo. Na krovu je 101 ukrajinskih državljanov, ki so prihajali iz Milana, namenjeni v Kijev in so se dobesedno znašli v žepu, saj jih slovenska policija ni puščala naprej spričo odločitve o prepovedi tudi tovornega in avtobusnega prometa, nazaj proti Italiji pa jim italijanski organi prav tako niso dovolili.

Vest o odhodu ukrajinskih avtobusov je potrdila tržaška mejna policija. Zdaj sta avtobusa namenjena v Padovo, kjer bodo potniki prenočili v primernem objektu, domov pa se bodo vrnili predvidoma 15. marca popoldne z letalom, ki ga je za to dala na voljo ukrajinska vlada.