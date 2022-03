Ukrajinska vojska naj bi uspešno odbijala napade na Kijev

Ukrajinska vojska še naprej uspešno odbija napade ruskih sil na glavno mesto Kijev, izhaja iz danes objavljenega poročila generalštaba ukrajinskih oboroženih sil. Prav tako naj bi imele ruske sile težave pri logistiki, kar jim otežuje vzdrževanje potrebne hitrosti napredovanja, da bi dosegle zadane cilje. Ukrajinsko poročilo navaja, da imajo ruske sile težave pri dopolnjevanju osebja in odpravljanju izgub, ki so jih utrpele med invazijo, deloma pa tudi zaradi vpliva mednarodnih sankcij. Prav tako naj bi bila ruska bojna oprema v slabem stanju zaradi malomarnega predhodnega vzdrževanja in dolgotrajnega skladiščenja, poroča BBC.

Poročilo še navaja, da je Moskva na ozemlju Krima, ki ga je zasedla leta 2014, pa tudi na območjih regij Herson, Zaporožje, Mariupol in Doneck, razporedila največ enot s ciljem, da zatre odpor prebivalstva. V regijah Doneck in Lugansk naj bi ukrajinske sile odbile ruske napade ter uničile osem tankov, 11 transportnih vozil, njihova zračna obramba pa naj bi sestrelila šest letal.

Britansko obrambno ministrstvo pa je danes v svojem najnovejšem poročilu opozorilo, da bo Rusija verjetno še naprej uporabljala svojo raketno moč, saj želi omejiti svoje že tako velike izgube na račun dodatnih žrtev med civilisti.

Poročilo dodaja, da ruske sile niso pripravljene sodelovati v obsežnih pehotnih operacijah v mestih in se raje zanašajo na neselektivno uporabo zračnega in artilerijskega obstreljevanja, da bi demoralizirale ukrajinske sile.

Po navedbah ruskih oblasti pa naj bi njihove sile v raketnem napadu v Ukrajini uničile ukrajinsko skladišče z orožjem in vojaško tehnologijo, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Z vojaške ladje v Črnem morju so bile izstreljene štiri rakete tipa kaliber, ki so zadele skladišče v bližini mesta Žitomir, pomembnega industrijskega mesta približno 120 kilometrov zahodno od Kijeva.

V zadnjih 24 urah je ruska stran sicer glede na navedbe tiskovnega predstavnika ruskega obrambnega ministrstva Igorja Konašenkova uničila 117 ukrajinskih vojaških objektov, med njimi šest poveljniških mest in tri bojna letala.