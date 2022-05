Pri starosti 74 let je umrl je Pierluigi Di Piazza, župnik v kraju Zugliano v Furlaniji, predsednik združenja Articolo 21 in ustanovitelj centra za sprejemanje prebežnikov in prosilcev za azil Ernesto Balducci. Bil je ena izmed najbolj relevantnih osebnosti na socialnem in kulturnem področju v zadnjih desetletjih. Bil je »duhovnik pozabljenih« in prinašalec miru. Pred nekaj meseci je zbolel za hudo boleznijo.