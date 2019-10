Umrl je David Tasić, član četverice JBTZ

V 58. letu starosti je umrl nekdanji novinar Mladine in založnik David Tasić, član četverice JBTZ, ki jo je vojaško sodišče leta 1988 obsodilo na zapor. Novico o njegovi smrti so za časnik Delo potrdili v njegovi družini. Tasić se je rodil leta 1962 v Kruševcu v Srbiji. Med leti 1981 in 1989 je bil novinar in urednik pri časopisu Mladina. Poleg spremljanja politične scene v Sloveniji in Jugoslaviji ter odpiranja tedaj tabuiziranih tem – objavil je znameniti feljton o Golem otoku –, je spremljal tudi glasbeno novovalovsko rock in punk sceno, povzema Delo.

31. maja 1988 so uslužbenci Službe državne varnosti priprli Janšo, vojaški varnostni organi pa pripadnika JLA Ivana Borštnerja. Obtožili so ju izdaje vojaške skrivnosti oziroma objave dokumenta Centralnega komiteja Zveze komunistov Jugoslavije, ki je govoril o aretacijah problematičnih članov Zveze socialistične mladine Slovenije. Štiri dni pozneje, 4. junija 1988, so zaradi izdaje tajnih vojaških dokumentov priprli še Tasića, vojaški tožilec pa je obtožil tudi tedanjega urednika Mladine Francija Zavrla.

Konec julija tistega leta je senat vojaškega sodišča Borštnerja obsodil na štiri leta zapora, Janšo in Zavrla na poldrugo leto zapora, Tasiča pa na pet mesecev. Sredi oktobra 1988 je vrhovno vojaško sodišče v Beogradu potrdilo sodbo ljubljanskega vojaškega sodišča, Tasiću pa kazen zvišalo na deset mesecev zapora. Četverico so pogojno izpustili v začetku avgusta 1989.

Na okrogli mizi ob 25. obletnici obletnici afere JBTZ je Tasić poudaril, da je »zgodovinski spomin žal prekratek«. Po njegovih besedah danes že pozabljamo, v kakšnem režimu smo takrat živeli in kako nevaren je bil boj za spremembe in demokracijo. Je pa dodal, da so imeli srečo, da se je proces zgodil v času, ko se je totalitarni režim razkrajal, zaradi česar so dobili tudi široko podporo javnosti.

Leta 1989 je Tasić zapustil uredništvo Mladine in se poslovil od novinarstva. Ustanovil je eno prvih neodvisnih zasebnih založb v Sloveniji, Založbo Karantanija.