Umrl je dolgoletni novinar in urednik Božo Kovač

V devetdesetem letu starosti je v petek umrl dolgoletni novinar in urednik Božo Kovač. Med drugim je bil glavni urednik časnikov Delo in Ljubljanski dnevnik in direktor televizijskih programov na RTV Slovenija. Za svoje delo je leta 2002 prejel srebrni častni znak svobode Republike Slovenije.

Rodil se je 22. oktobra 1935. Med 2. svetovno vojno je bil z mamo in sestro izgnan v taborišče Weichs bei Dachau, kjer je v letih 1942-1945 obiskoval osnovno šolo.

V študentskih letih je bil tik pred načrtovano specializacijo v Franciji aretiran in zaradi »sovražne propagande« obsojen na tri mesece zaporne kazni. S tem je tudi izgubil status študenta in študij dokončal ob novinarskem delu na Slovenskem poročevalcu.

Kot novinar je delal že med študijem romanistike. Med letoma 1961 in 1963 je bil dopisnik Dela iz Beograda, nato urednik. Med letoma 1973 in 1978 je bil glavni urednik Ljubljanskega dnevnika, zatem pa med letoma 1978 in 1982 direktor televizijskih programov na RTV Slovenija. Bil je tudi direktor Borbe (1982-1986), glavni urednik podjetja in dnevnika Delo (1986-1992) in med letoma 1992 in 1996 glavni urednik Republike.

Med letoma 1978 in 1980 je bil tudi predsednik Društva novinarjev Slovenije (DNS). V tem času so bili ustanovljeni študijski dnevi DNS, posvečeni spominu Mitje Gorjupa.

Med letoma 1968 in 1973 je bil sekretar na republiškem komiteju Socialistične zveze delavskega ljudstva (SZDL), bil je tudi delegat v zveznem zboru Skupščine SFRJ(1986-1990), predsednik odbora za notranjo politiko zveznega zbora skupščine SFRJ (1986-1988) in član komisije skupščine SFRJ za jugoslovanski program za Kosovo.

Leta 2002 je prejel srebrni častni znak svobode Republike Slovenije. Po upokojitvi je opravljal naloge svetovalca v uradu predsednika republike.